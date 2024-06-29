SHOT узнал о задержании чиновника, создавшего угрозу взрыва газа SHOT: в Подольске задержали экс-главу комитета по ЖКХ Сергея Ольховского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший глава городского комитета по ЖКХ Сергей Ольховский был задержан в Подольске, поскольку из-за него в тысяче квартир возрос риск взрыва газа. Согласно публикации, в декабре 2022 года чиновник подписал фиктивные акты установки датчиков утечки газа.

Канал отметил, что установить в квартирах Подольска датчики газа должна была компания «Патриот», однако никакой работы проделано не было. По его информации, фирма получила 2,7 млн рублей, при этом в общей сложности она заключила шесть контрактов на 14,2 млн рублей. Канал добавил, что в отношении Ольховского возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее прокуратура Красноярского края сообщила о приговоре в отношении владельца компании «Сиблес Проект» Александра Нусса за хищение более 1,4 млрд рублей при переработке леса в Сосновоборске. Он похитил средства, выделенные по линии ВЭБ.РФ. Нусс получил девять лет колонии общего режима.

Также ранее в пресс-службе СК России по Челябинской области сообщили, что гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского оставили под стражей. Он проходит по делу о педофилии.