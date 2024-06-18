SHOT узнал, кого в первую очередь проверяют в ростовском СИЗО SHOT: в ростовском СИЗО проверяют ответственных за контроль передачек арестантам

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Telegram-канал SHOT сообщил, что после захвата заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону в первую очередь проверяют сотрудников оперативно-режимного отдела, ответственных за контроль передачек арестантам. По его информации, они отвечали за то, чтобы в руки осужденных не попали запрещенные предметы.

Как уточнил канал, одна из текущих версий заключается в том, что кто-то из работников изолятора поспособствовал передаче ножей и телефонов арестантам. Согласно публикации, сейчас выясняется, кто мог стоять за этим, и какое он получил вознаграждение. Канал также отметил, что у всех осужденных в ростовском СИЗО изъяли запрещенные предметы, включая ножи, телефоны и экстремистскую литературу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в СИЗО в Ростова-на-Дону был третий заложник, получивший ножевое ранение. Согласно его сведениям, мужчине удалось вырваться и заблокировать террористов, отрезав им доступ к оружейной комнате. Канал добавил, что после этого начальник оперативного отдела доложил о случившемся начальству.

До этого бывший аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова объяснила, откуда у террористов из ростовского СИЗО взялись заточки. По ее словам, зачастую в каждой камере заключенные имеют по одной-две заточки. Арестанты делают их, затачивая металлические предметы о кафельный угол.