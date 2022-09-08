SHOT узнал, чем занимаются сотрудники закрытой фабрики IKEA SHOT: сотрудники закрытой фабрики IKEA в Ленобласти играют в испорченный телефон и проводят тренинги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники закрытой фабрики IKEA в Ленобласти играют в испорченный телефон, проводят коллективные тренинги и мероприятия по тимбилдингу, сообщает SHOT. По информации Telegram-канала, на заводе после масштабного сокращения осталось 500 сотрудников. Они получают зарплату в размере 44 тысяч рублей, поддерживают работоспособность станков и спасаются от скуки.

После сокращения на предприятии осталось примерно 500 человек. Они ходят на работу неделя через неделю: поддерживают работоспособность станков. Средняя з/п у них сейчас — 44 тысячи рублей. Чтобы люди не унывали, им наняли психолога, который проводит с ними бодрящие мероприятия, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что владельцы нидерландской компании IKEA не собираются продавать свой бизнес в России и планируют вернуться в ближайшие два года. Источник, близкий к фирме, отметил, что это станет возможным, как только в мире изменится экономическая обстановка, и основные санкции будут сняты с РФ.

15 августа IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи для россиян. Все заказы, оформленные до ее окончания, придут к покупателям в течение августа и сентября в согласованное время.