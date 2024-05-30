SHOT: установлена личность «отца года», поставившего детей на колени SHOT: в Воронеже нашли мужчину, который поставил на колени обидчиков сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что мужчиной, который поставил детей на колени после ссоры с его сыном, оказался 40-летний житель города. По его данным, он является сотрудником агентства по продаже авиабилетов.

Сообщается, что 30 мая мужчина, вернувшись с работы, увидел плачущего семилетнего сына. Тот рассказал, что его избили 13-летние школьники на детской площадке, — отец после вышел на улицу, нашел компанию обидчиков и заставил их извиняться. После, по информации канала, мужчина потребовал, чтобы сын «дал им сдачи». В завершение он пригрозил подросткам расправой, если нападки на его сына не прекратятся.

Также Telegram-канал сообщил, что родители пострадавших подростков написали заявление в полицию. По факту инцидента инициирована проверка областной прокуратуры.

Ранее в Люберцах пьяный мужчина беспричинно избил девятилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы с одноклассниками. Мужчина шел навстречу детям, ругался матом и бил припаркованные автомобили. Когда он подошел к детям, то с силой ударил девочку рукой по голове и носу. От удара ребенок упал на землю, девочку доставили в травмпункт. Мать пострадавшей планирует написать заявление в полицию после медосмотра.