SHOT: умер еще один пострадавший в перестрелке с террористами полицейский

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщает, что умер еще один сотрудник полиции, участвовавший в перестрелке с террористами. По данным канала, речь идет о 23-летнем сержанте Наримане Насруллаеве родом из села Аглоби.

Канал уточняет, что молодой человек получил три тяжелых ранения. Пули попали в бедро, селезенку и руку. По данным SHOT, хирурги ампутировали молодому человеку ногу, удалили селезенку и провели операцию на руке, но все старания оказались тщетными. В итоге Насруллаев стал 16-й жертвой в числе полицейских, которые противостояли террористам в Махачкале и Дербенте.

Telegram-канал «112» сообщал, что общее число жертв теракта достигло 25. Пострадал 51 человек.

Ранее стало известно, что участвовавший в теракте в Дербенте 28-летний Гаджимурад Кагиров готовился к профессиональному бою в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В школе заявили, что боец ММА лишь проходил тренировочный сбор, а не занимался там на постоянной основе. Кагирова допустили к занятиям по просьбе члена клуба, рассказали в школе. С чьей именно стороны прозвучала просьба, там не уточнили.