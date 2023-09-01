SHOT: украинский БПЛА пытался «подорвать» Брянск американской взрывчаткой

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сбитый вечером 31 августа в Брянской области украинский беспилотник был начинен 15 килограммами взрывчатки С-4, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, обломки дрона нашли в районе села Октябрьское Суражского района — в 70 километрах от границы. Минобороны эту информацию не комментировало.

Прибывшие на место падения оперативники обнаружили, что беспилотник был начинён 15 кг пластида, сделанного в США. «Птичку» уничтожили на месте. Обошлось без пострадавших и разрушений, — утверждает канал.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию Брянской области с помощью беспилотника накануне сообщил глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что дрон был самолетного типа и уничтожен средствами противовоздушной обороны.

Он уточнил, что в результате атаки обошлось без пострадавших и разрушений, а на месте происшествия выехали все оперативные и экстренные службы.

Также в этот день о сбитом украинском беспилотнике самолетного типа над Брянской областью сообщали и в Минобороны России. В ведомстве отметили, что он был сбит дежурными средствами ПВО.

До этого сообщалось об уничтожении украинского БПЛА в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.