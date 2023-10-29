SHOT: украинский беспилотник повредил газовую установку на кубанском НПЗ

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник, который минувшей ночью атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, после этого на нефтезаводе возник пожар на площади пяти метров.

Как передает SHOT, возгорание ликвидировали сотрудники НПЗ. В момент атаки Вооруженных сил Украины на территории предприятия находились около 60 человек. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в районе Афипского НПЗ после атаки украинского БПЛА. Местные жители заявили, что перед хлопком слышали звук, который был похож на «газонокосилку». Над местом ЧП также увидели зарево.

Российские военные минувшей ночью уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, ВСУ запустили БПЛА с целью проведения террористических атак на территории России. По информации военного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники противника над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крымского полуострова.