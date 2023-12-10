SHOT: трансформаторную подстанцию подожгли недалеко от аэропорта Жуковский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский подожгли трансформаторную подстанцию. По его данным, преступника ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как выяснил канал, поврежденная подстанция находится рядом с железнодорожной станцией Есенинская. Источник канала рассказал, что к моменту обнаружения огонь уже погас, при этом на движение электричек инцидент никак не повлиял, так как подстанция не эксплуатировалась. SHOT пишет, что правоохранители изъяли с места преступления отпечатки, они в рамках расследования также изучат записи с камер наблюдения.

Ранее в Дагестане был задержан 14-летний подросток по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Буйнакск. На допросе школьник признался в содеянном. Он пояснил, что его к совершению преступления никто не принуждал и не обещал вознаграждения. По словам подростка, он намеревался забрать из сгоревшего шкафа лом цветных и черных металлов.

До этого в Подмосковье на 35-м км перегона Домодедово — Белые Столбы неизвестные злоумышленники вскрыли шкаф системы сигнализации и блокировки, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. В результате на полтора часа было задержано движение нескольких поездов. Никто не пострадал.