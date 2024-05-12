SHOT: супруги с тремя детьми остаются под завалами дома в Белгороде

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Telegram-канал SHOT сообщил, что семья с тремя детьми может оставаться под завалами обрушившейся многоэтажки в Белгороде. По данным канала, семья жила в квартире на шестом этаже.

Среди «пострадавших и погибших их нет, на звонки не отвечают», отмечает SHOT. По данным «112», под завалами могут находиться до 10 человек. Спасатели объявили минуту тишины на месте ЧП, очевидцы слышали крики и стоны людей. К ним сейчас пытаются добраться специалисты.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Telegram-канал Mash писал, что при обрушении десятиэтажного жилого дома погибли три человека. Экстренные службы приступили к эвакуации жильцов квартир, расположенных рядом с разрушенным подъездом.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщал, что после обрушения многоэтажки госпитализировали 11 человек. По данным канала, среди них грудной малыш и 16-летний подросток.