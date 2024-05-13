SHOT сообщил детали поджога военкомата в Карелии SHOT: военкомат в Карелии забросали «коктейлями Молотова»

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Telegram-канал SHOT сообщил о попытке поджога военкомата в городе Суоярви Республики Карелия в ночь на 13 мая. По информации канала, здание не загорелось и получило незначительные повреждения, поэтому о преступлении стало известно только при утреннем обходе территории.

Как уточняет канал, злоумышленник бросил в военкомат две бутылки с горючей смесью и сбежал с места происшествия, но, несмотря на попадание, здание не загорелось. Telegram-канал сообщил, что сотрудница охраны утром заметила небольшую трещину на стекле, а также следы копоти на пластиковой раме. По данным журналистов, на месте происшествия работают полицейские, преступника ищут.

Ранее суд в Хабаровске признал виновным местного жителя по обвинениям в поджоге военкомата и осквернении флага России. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы — первые четыре года он проведет в тюрьме, а остаток срока будет отбывать в колонии строгого режима.

В конце января МВД России сообщило, что с начала СВО на территории страны было выявлено 220 фактов нападений и поджогов органов власти и военкоматов. Также известно, что за данный период зафиксировано свыше 180 случаев диверсий на железных дорогах.