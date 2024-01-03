LIFE: сирены воздушной тревоги снова звучат в Белгороде

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Как сообщает LIFE.ru, в Белгороде снова звучат сирены воздушной тревоги. По сведениям издания, прозвучало как минимум четыре взрыва. Министерство обороны и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Издание отмечает, что, по предварительным данным, над областью работает система ПВО.

Вчера власти Белгорода несколько раз за день включали сирену, информирующую жителей города об угрозе ракетной атаки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призывал горожан немедленно пройти в укрытия.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили еще одну ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область. По данным ведомства, средствами ПВО удалось уничтожить девять ракет «Точка-У» и «Ольха». О девяти сбитых ракетах также сообщил и Гладков. По его словам, пострадавших нет, в городе есть повреждения в частном секторе, в трех домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

Накануне губернатор рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.