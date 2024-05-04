SHOT: школьник снимал для легиона «Свобода России» инфраструктуру Брянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Брянске задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в участии в террористической организации. По данным канала, девятиклассник снимал для кураторов из легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) фото с расположением важных инфраструктурных объектов города. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как пишет SHOT, группировка завербовала подростка в марте. Кураторы давали ему различные задания — например, отснять автобусные остановки в одном из районов города, местную площадь и здание правительства. По данным канала, школьник также пытался привлечь к съемкам своего одноклассника, но тот отказался.

Канал отмечает, что школьника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Канал выяснил, что подростка воспитывает мать-одиночка, на учете в полиции он не состоит.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Он попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к легиону «Свобода России». Его приговорили к девяти годам лишения свободы.