Shot: россиянка избила двух полицейских в отделении МВД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Shot сообщает, что задержанная за распитие спиртных напитков Альбина Смирнова избила двух сотрудниц полиции в отделении МВД в Ярославской области. По данным канала, инцидент произошел в городе Данилов. Одну из пострадавших госпитализировали.

32-летняя Смирнова была доставлена в отделении полиции за то, что шла по улице в нетрезвом виде. В течение последних десяти месяцев она состояла на учете подразделения по делам несовершеннолетних за неисполнение родительских обязательств.

Приехав в отдел, Смирнова попросилась в туалет. Женщину сопровождали две сотрудницы полиции: 29-летняя старший лейтенант Ксения Славянова и 21-летняя стажер Ульяна Степанова. Когда Смирнова осталась с сотрудниками полиции наедине, она начала избивать женщин. Славянова отделалась ушибами лица и живота, а Степанову и вовсе госпитализировали в хирургию: у нее диагностировали сотрясение и ушиб лица.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы и бронзового призера Олимпиады в Афинах по дзюдо Дмитрия Носова заподозрили в избиении сотрудника отеля на Бали. Индонезийские власти запретили экс-парламентарию вести бизнес на территории острова. Носова могут объявить в розыск.