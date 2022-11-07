SHOT: российского режиссера похитили и заставили копать себе могилу в лесу

Фото: ИГРА с Лизой Медведевой/YouTube

Иван Архипов

Российского режиссера Ивана Архипова похитили и заставили копать себе могилу в лесу под Санкт-Петербургом, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным издания, инцидент произошел в районе Приморского шоссе.

По неподтвержденной информации, 39-летний продюсер и кинорежиссёр ООО «Медиа холдинг инферно» ехал на «Mercedes» в направлении музея «Шалаш имени Ленина» в Сестрорецке. Архипов решил припарковаться на обочине. В какой-то момент к нему в машину подсели двое мужчин в балаклавах и приставили ствол к голове.

По словам Архипова, злоумышленники заставили его ехать в сторону Приморского шоссе. Через несколько километров они сказали режиссеру остановиться и повели в лес, где дали в руки лопату и заставили копать себе яму. Однако, по словам Архипова, заявил, что смог сбежать: когда преступники отвернулись, он скрылся из их поля зрения и вызвал полицию. При этом, по его словам, никаких требований не выдвигали.

В середине октября в центре Москвы двое граждан Узбекистана похитили мужчину и потребовали выкуп в 400 тысяч рублей. Похитителей задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.