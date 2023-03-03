SHOT: житель Сушан отвлек огонь украинских диверсантов с детей на себя

Фото: МО Украины

Архивное фото, военнослужащие ВСУ

35-летний житель села Сушаны Брянской области отвлек огонь на себя в тот момент, когда украинские диверсанты проникли на территорию населенного пункта, рассказал в беседе с Telegram-каналом SHOT сам мужчина. По его словам, навстречу членам украинской ДРГ шли три ребенка и две мамы. Увидев это, он закричал, чтобы диверсанты не трогали детей. В ответ они открыли огонь по нему и его дому.

Сидели в коридоре, пили чай, и шли украинские военные. Впереди дети шли. «Не трогайте детей», крикнул я им. Они с автоматами. Они открыли огонь по дому. Повыбивали все окна из четырех автоматов. Кидали гранату. <...> Они стояли на асфальте и стреляли по дому, а потом кинули гранату, и загорелся дом. Они были в масках, с автоматами, и у них повязки. У нас красные, а у них желтые. Когда нас расстреливали были четверо. В другой стороне другие шли. Они с двух сторон зашли, — поделился историей житель Сушан.

По словам мужчины, в результате обстрела ему разорвало предплечье. Еще одна жительница дома получила травму головы.

2 марта сообщалось, что группа украинских диверсантов проникла в Климовский район Брянской области, где находятся села Любечане и Сушаны, и совершила нападение на мирных жителей. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК). По словам властей, был совершен обстрел легкового автомобиля, в котором находились мужчина и трое детей. Они утверждают, что в результате погибли два человека, ребенок получил ранение.

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