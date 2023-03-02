SHOT: раненная украинскими диверсантами девочка в селе Любечане скончалась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка, раненная в результате обстрела автомобиля украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области, скончалась в больнице, передает Telegram-канал SHOT. Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате атаки погиб мужчина.

Девочка, раненная украинскими диверсантами в с. Любечане, умерла в больнице, водитель школьного автобуса скончался на месте, — пишет канал.

2 марта также была совершена атака ВСУ на Климовский район. Как сообщил Богомаз, в результате сброса с БПЛА вспыхнул жилой дом в селе Сушаны. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информации о пострадавших и жертвах нет.

Вооруженные силы Украины 2 марта также обстреляли из минометов село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Повреждены два дома, о жертвах среди населения губернатор не сообщил. По информации канала Mash, ВСУ не менее часа обстреливали Ломаковку из минометов 120-го калибра. Местные жители спасались от атаки в подвалах.

Ранее ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Богомаз отметил, что в результате атаки загорелся частный дом, однако никто не пострадал.