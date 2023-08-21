SHOT: пьяный сожитель петербурженки потерял ее двухлетнюю дочь Двухлетняя девочка пропала в Петербурге во время прогулки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге исчезла двухлетняя девочка во время прогулки с мужчиной, который жил с ее матерью, сообщает Telegram-канал Shot. Отмечается, что сожитель в это время находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок пропал в первой половине дня, а вечером мать обратилась в полицию. По предварительной информации, мать находилась в больнице, и девочку оставили на попечение ее сожителя. Мужчина утверждает, что во время прогулки выпил и затем обнаружил, что ребенок потерялся.

Последний раз девочку видели около дома на проспекте Маршала Блюхера. Полиция и добровольцы в настоящее время активно разыскивают пропавшую. Она была одета в розовую панаму и сиреневую кофту.

В июле в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, предположительно, в декабре — приемная мать скрыла гибель дошкольника. Ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей.

Официальным опекуном мальчика является 34-летняя женщина, которую сначала признали потерпевшей по делу, а затем — подозреваемой. Изначально она утверждала, что не знает, где находится дошкольник. По ее словам, он пропал ночью 26 июня перед проверкой органов опеки.

Ранее мать мальчика рассказала, что, несмотря на то что ребенок жил в семье последние 3,5 года, она хотела отказаться от него. По словам женщины, у малыша были признаки серьезного психического расстройства.