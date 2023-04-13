Telegram-канал SHOT сообщил о взрыве на пороховом заводе в Казани. В результате детонации снаряда при его испытании одному из сотрудников оторвало руку, указывает канал. О других пострадавших не сообщается. Минобороны РФ информацию о происшествии не комментировало.
Инцидент произошел на территории Института химических продуктов на улице Светлой, пишет SHOT.
Канал пишет, что пострадал 56-летний стрелок-испытатель, который нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний. Боеприпас взорвался у него в руках, в результате чего мужчине оторвало правую кисть. Сотрудник завода доставлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В начале января два человека пострадали в результате обрушения потолка на керамическом заводе в городе Щелково Московской области. Одному из пострадавших оторвало ногу, его экстренно госпитализировали.
Ранее при обрушении на ТЭЦ в Красноярске пострадали три человека. С высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр, конструкция накрыла строителей. Рабочие получили переломы и ушибы. По факту происшествия следователи начали проверку соблюдения правил безопасности при проведении работ.