SHOT: сотруднику порохового завода в Казани оторвало кисть при взрыве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о взрыве на пороховом заводе в Казани. В результате детонации снаряда при его испытании одному из сотрудников оторвало руку, указывает канал. О других пострадавших не сообщается. Минобороны РФ информацию о происшествии не комментировало.

Инцидент произошел на территории Института химических продуктов на улице Светлой, пишет SHOT.

Канал пишет, что пострадал 56-летний стрелок-испытатель, который нес макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний. Боеприпас взорвался у него в руках, в результате чего мужчине оторвало правую кисть. Сотрудник завода доставлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале января два человека пострадали в результате обрушения потолка на керамическом заводе в городе Щелково Московской области. Одному из пострадавших оторвало ногу, его экстренно госпитализировали.

Ранее при обрушении на ТЭЦ в Красноярске пострадали три человека. С высоты шести метров обвалился строящийся электрофильтр, конструкция накрыла строителей. Рабочие получили переломы и ушибы. По факту происшествия следователи начали проверку соблюдения правил безопасности при проведении работ.