SHOT: пожар в аэропорту Пскова ликвидирован на площади 300 «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в аэропорту Пскова ликвидирован на площади 300 квадратных метров, сообщил Telegram-канал SHOT. Звуки взрывов прекратились, но периодически слышна стрельба. Министерство обороны пока не комментировало ситуацию.

Отмечается, что от границы Украины до места атаки около 800 километров. До границы с Латвией — 65 километров, а с Эстонией около 50 километров.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Министерство обороны пока не комментировало ситуацию.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.

Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.