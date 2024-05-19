Перестрелка мигрантов возле новостройки в Кемерово попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Возле одной из жилых многоэтажек в Кемерово произошла перестрелка с использованием пистолетов и автоматов при участии мигрантов, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Канал также уточнил, что перед стрельбой была погоня.

Ранним утром 19 мая жители ЖК «Мичуринские аллеи» проснулись от звуков выстрелов во дворе дома — под окнами находились шесть вооруженных мужчин, которые перестреливались, используя припаркованные машины как укрытие. В настоящий момент неизвестно, было оружие охолощенное, боевое или травматическое. Также сообщается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Участники стрельбы, по данным канала, смогли сбежать.

Издание NGS.42 пишет, что мужчины разговаривали не на русском языке. По сведениям ресурса, злоумышленники передвигались на четырех машинах, перед стрельбой они кружили по дворам.

Ранее в Мексике в перестрелке погибла кандидат в мэры города Ла-Конкордия Лусеро Лопес Маса. Уточняется, что жертвами также стали еще пять человек, которые пришли на мероприятие, организованное в рамках избирательной кампании. В числе погибших оказалась несовершеннолетняя девушка.