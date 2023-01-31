SHOT: посетитель бара умер после попыток полиции оживить его электрошокером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT написал, что в одном из баров в городе Анивы (Сахалин) 40-летний мужчина по имени Дмитрий скончался после того, как полицейские попытались привести его в чувства при помощи электрошокера. В отношении одного из силовиков возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением оружия или специальных средств». SHOT передает, что полицейский может лишиться свободы на срок от трех до десяти лет.

По информации канала, мужчина выпивал в баре «Медведь» в компании и в один момент поскользнулся в попытке сесть на табуретку, упал и потерял сознание. SHOT сообщает, что сотрудники заведения решили вызвать полицию вместо скорой помощи. Как отметили авторы поста, силовики три раза ударили мужчину электрошокером, пытаясь привести его в чувства. В итоге, отметили в SHOT, полиция уехала, а Дмитрий пролежал в кафе без сознания всю ночь.

Канал пишет, что мать мужчины утром приехала на место и вызвала врачей. В итоге, по данным журналистов, Дмитрия доставили в реанимацию в коме неясного происхождения, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и ушибами SHOT утверждает, что россиянин скончался, так и не приходя в сознание.

Как заметили в канале, одного в отношении одного полицейского возбудили уголовное дело, второй проходит в качестве свидетеля.

Ранее в подмосковном Егорьевске пенсионер умер в отделе полиции после четырехчасового допроса, о чем сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В итоге общения с правоохранителями 65-летний Николай Соковский дал признательные показания по уголовному делу, по которому проходил свидетелем.