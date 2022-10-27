Shot: подмосковный священнослужитель совершил самоубийство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Shot сообщает, что священник Антон Буркин, служивший клириком в подмосковном Михаило-Архангельском храме в селе Михайловская Слобода, совершил самоубийство. По данным канала, мужчина оставил две предсмертные записки, в которых попросил никого не винить в его смерти.

По информации канала, Буркин жил один. Его тело обнаружили спустя трое суток после смерти на съемной квартире.

Ранее сообщалось, что директор по коммуникациям одной из дочерних фирм Российских железных дорог 52-летний Павел Пчельников, предположительно, покончил жизнь самоубийством В Москве. Его тело было обнаружено 28 сентября в 06:30 утра в его квартире на Коломенской набережной.

В июле в поселке Пески Выборгского района Ленинградской области обнаружили мертвым руководителя подрядчика «Газпрома» — логистической компании «Астра-Шиппинг» — 61-летнего Юрия Воронова. Его тело было найдено в бассейне дома в коттеджном поселке «Морские террасы». Причиной смерти могла стать потеря значительной суммы денег.