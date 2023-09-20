SHOT: под завалами после взрыва в Балашихе находится ребенок

Фото: МЧС РФ

Под завалами после взрыва в девятиэтажке в Балашихе находится ребенок, сообщили SHOT очевидцы. К нему сейчас пробираются спасатели.

По данным канала, ранее одного пострадавшего достали из квартиры на первом этаже. Разбор завалов продолжается.

В многоэтажном доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв утром 20 сентября. По данным ведомства, третий и четвертый этажи дома обрушились. Причиной ЧП мог стать взрыв газа.

Telegram-канал «112» сообщил, что жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. Сейчас идет эвакуация остальных жильцов дома.

16 сентября газ взорвался в частном доме города Барабинска Новосибирской области. По информации МЧС, в результате происшествия пострадали два человека. Дом при взрыве газовоздушной смеси был разрушен полностью.

Сообщение о взрыве поступило в 13:18 по местному времени. Пожарные расчеты прибыли к месту происшествия спустя две минуты. Возгорание было полностью ликвидировано спустя восемь минут. К тушению пожара привлекли 29 человек и 10 единиц специальной техники.

В четырехквартирном жилом доме в Саратове ранее взорвалась газовая плита. По данным регионального управления МЧС, пострадал один человек. Он был экстренно госпитализирован. Инцидент произошел на улице Арбатской.