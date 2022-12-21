SHOT: под Сыктывкаром 16-летний школьник пытался покончить с собой в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что под Сыктывкаром 16-летний школьник пытался покончить собой в учебном заведении. По данным источника, молодой человек был обнаружен с множественными травмами под окнами школы, сейчас он находится в больнице.

Как утверждают авторы SHOT, десятиклассник был доставлен в больницу с переломами шеи, позвоночника и груди. В публикации говорится, что одной из его последних публикаций в соцсетях стала цитата из японской манги «Токийский гуль». Аниме по этому произведению было запрещено судом в Петербурге в марте 2021 года.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее заявила, что за последние три года в России число попыток суицида среди несовершеннолетних выросло почти на 13% и составило 3675. Число повторных попыток увеличилось на 92,5% (до показателей в 362 случая). Кроме того, в Генпрокуратуре на основе анализа 30 субъектов РФ отметили рост числа детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания. В 2021 году таковых было выявлено 882 человек, в 2020 — 635.

В июле первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов выразил мнение, что в субъектах РФ на базе центров управления регионами стоит внедрить систему, которая будет мониторить социальные сети и отслеживать «тревожные» слова и словосочетания, которые могут предшествовать самоубийствам детей. Депутат подчеркнул, что в стране уже закрыли множество сайтов, на которых подростков призывали покончить с собой, однако, по словам политика, таких страниц становится все больше.