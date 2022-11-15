SHOT: под Брянском беспилотник нанес удар по резервуару с нефтью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что в Брянской области загорелся 20-тонный резервуар с остатками нефти. По данным источников, возгорание произошло в результате сброса неустановленного боеприпаса с беспилотного летательного средства. Более подробные детали возможного нападения авторы не приводят.

Как говорится в публикации, инцидент произошел вечером 14 ноября в районе нефтеналивного терминала «Жеча», в 50 км от границы с Украиной. Авторы утверждают, что загорелся лишь один резервуар, в котором находилось не более трех тонн нефти. Они подчеркивают, что в настоящий момент пожар локализован.

Ранее сообщалось, что в Брянской области неизвестные сбросили с коптера взрывное устройство на позиции УФСБ. По данным «Царьграда», эти позиции были ложные, поэтому планы преступников провалились. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет. Как отмечают собеседники издания, неустановленное взрывное устройство могло быть гранатой ВОГ-17. По факту проводится проверка.

До этого в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский 7 ноября нашли мину «Лепесток». Как сообщили журналистам РБК в пресс-службе МЖД, на место обнаружения прибыли правоохранительные органы, на движении поездов ситуация не отразилась, повреждения инфраструктуры нет.