SHOT: пассажирка умерла в самолете на пути в Барнаул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина умерла на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Барнаул, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, она начала задыхаться и звать на помощь во время полета на высоте 10 тысяч метров.

Экипаж принял решение экстренно приземлиться в Екатеринбурге, бортпроводники пытались оказать ей помощь, но 50-летняя женщина все равно скончалась, пишет канал. Эксперты устанавливают все обстоятельства и причину смерти пассажирки, отмечает канал. По его данным, сейчас борт продолжает свой путь в Барнаул.

13 октября самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Мале в Москву, совершил экстренную посадку в Дубае (ОАЭ), потому что у одной из пассажирок случился инсульт. Перед посадкой экипаж лайнера дважды интересовался, есть ли среди пассажиров врачи, однако таковых не оказалось. После приземления на борт самолета поднялись медики и увезли женщину на коляске, затем самолет больше часа простоял на дозаправке, причем пассажирам не позволили покидать салон.

В сентябре на борту самолета турецкой авиакомпании AnadoluJet, совершавшего рейс из Казани в Анталью, умерла 17-летняя пассажирка. Девушка была инвалидом с детства. В Турцию она летела на отдых, ее сопровождала мать. В полете у пассажирки начался приступ астмы, а затем произошла остановка сердца. Среди пассажиров рейса оказались анестезиолог и травматолог. Совместными усилиями они пытались реанимировать девушку, но им это не удалось.