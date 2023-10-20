Организатора тренингов Хакамады попытались зарезать в Красноярске SHOT: организатора тренингов Хакамады попытались зарезать в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о нападении в Красноярске на Константина Новитского, являющегося организатором тренингов российского политика и политолога Ирины Хакамады. По сведениям канала, Новитского госпитализировали с ножевым ранением, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

SHOT пишет, что нападение произошло 16 октября на Проспекте мира, 25-летний злоумышленник ранил свою жертву, нанеся удар ножом в шею. В настоящий момент подозреваемый задержан, ему вменяется ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), уточняет канал. Мотивы этого нападения неизвестны.

В октябре злоумышленник напал с ножом на учителя и еще нескольких человек во французском городе Аррас. Преступление произошло утром в средней школе Гамбетта. Учитель литературы от ранений погиб, еще несколько человек пострадали. При этом отмечалось, что еще один учитель находился в критическом состоянии из-за многочисленных ран, но никто из старшеклассников не пострадал.

Ранее в Москве пьяный мигрант напал на детей-футболистов в хостеле. Гражданин Киргизии залез через окно в комнату, где сам проживал несколько дней назад. В номере находились подростки, которые приехали с тренером на просмотры в футбольные школы. Иностранец, уже неоднократно судимый за истязания и оскорбления, стал угрожать несовершеннолетним вилкой.