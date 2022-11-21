SHOT: Охранник забил до смерти палкой напарника на территории школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Раменском сотрудник частного охранного предприятия, ранее неоднократно судимый, до смерти забил палкой своего напарника не территории школы. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT.

Тело 57-летнего умершего охранника было найдено утром 21 ноября у ворот школы. Его обнаружила замдиректора по хозчасти. 44-летний напарник погибшего признался, что избил того палкой накануне. По его словам, он таким образом хотел проучить мужчину за то, что тот принес на работу и распивал алкоголь.

Избитый охранник выпрыгнул из окна на первом этаже и выбежал на школьный двор там он упал у ограды и скончался. При этом его напарник о произошедшем в полицию не сообщил и лег спать, закрыв двери в школу.

По данным канала, охранник, избивший коллегу, ранее был неоднократно судим. Он привлекался к ответственности за кражу, хищение либо вымогательства оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также за неуплату алиментов.

Ранее сообщалось, что в Мичуринске произошла драка между женщиной и охранником школы. Первоначально между ними возникла словесная перепалка, а затем женщина, которую не пропускали в школу, перешла к рукоприкладству. Свои действия она сопровождала нецензурной руганью. Свидетелями конфликта были многие учащиеся школы. Предполагалось, что скандал устроила мать одного из школьников.