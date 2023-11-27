SHOT: один человек пропал в Крыму во время мощного шторма

Фото: МЧС РФ

Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма

Telegram-канал SHOT сообщает, что 50-летний житель Крыма пропал без вести во время мощного шторма на полуострове. По данным источников, он пошел в сторону рынка «Русич» в селе Морское, чтобы посмотреть на большие волны. Авторы канала утверждают, что родственники пропавшего уже уведомили о случившемся сотрудников МЧС России. В официальных сводках МЧС пока не было представлено информации о пропавших без вести.

Источники канала утверждают, что спасатели сразу же прибыли на предполагаемое место пропажи крымчанина, однако им не удалось начать его поиски из-за сильного шторма. По информации канала, сейчас спасатели ожидаются нормализации погодных условий.

Мощный шторм и ураганы обрушились на Крым в минувшее воскресенье, 26 ноября. Синоптики предупреждали, что высота волн может достигать восьми метров в Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в районе Туапсе. В Крыму 27 ноября было объявлено выходным днем, такое же решение было принято и в Севастополе. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в ходе мощного шторма три человека получили травмы, все они были госпитализированы. Также в городе зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов.