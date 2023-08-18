SHOT объяснил появление роя дронов над Серпуховом, летящего на Москву SHOT: над Серпуховом летел не рой дронов, а российские легкомоторные самолеты

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что информация о «рое беспилотников, летящем из Серпухова на Москву» является фейком. По данным канала, на самом деле в Подмосковье были замечены российские легкомоторные самолеты.

По данным SHOT, полеты легкомоторных самолетов в небе над Серпуховом были согласованы.

О том, что несколько летательных аппаратов, похожих на беспилотники, были замечены в Серпухове, ранее сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждалось, объекты двигались в направлении российской столицы. На видеозаписи, которую опубликовал канал, можно увидеть сразу пять летательных аппаратов, которые движутся в небе над домами. Точное время съемки и другие детали не сообщались.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что Киев в очередной раз предпринял попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 в пятницу, 18 августа. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дрон, который в последствии изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. Позднее стало известно, что в результате инцидента была повреждена крыша восьмого павильона Экспоцентра.