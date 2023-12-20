SHOT: найденная мертвой в Подмосковье девушка не прошла кастинг в «Пацанки»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что найденная в Подмосковье мертвой с выколотыми глазами девушка по имени Кристина пыталась стать участницей социального реалити-шоу «Пацанки». По данным канала, ранее она рассчитывала, что ее брутальный образ поможет ей пройти кастинг, но этого не случилось.

SHOT сообщает, что Кристина предпочитала мужской стиль одежды, носила короткую стрижку, сделала на теле татуировки и пирсинг, около пяти лет назад она захотела попасть в «Пацанки», но не смогла. По данным канала, семья переехала из Когалыма Тюменской области в Москву в 2005 году, когда ей было девять лет, девушка конфликтовала с матерью на почве ревности к сестре, которая старшее ее на 15 лет, а также к ее детям, на протяжении нескольких лет погибшая трудилась в разных заведениях столицы барменом и официанткой, как правило, эта работа была неофициальной.

В день гибели 16 декабря 27-летняя девушка также поссорилась с 62-летней матерью и ушла из дома. Спустя 15 минут она в последний раз позвонила родственнице, а через три часа ее телефон уже был недоступен. Мать пропавшей обратилась в полицию на следующий день. К поискам подключились волонтеры. В ночь на 19 декабря на берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе нашли обезображенный труп молодой женщины. Из ее личных вещей пропала банковская карта. Тело девушки со следами сексуального насилия отправили на судмедэкспертизу.