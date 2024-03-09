SHOT: над Таганрогом прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Таганрогом в Ростовской области прозвучали взрывы. По данным SHOT, перед этим очевидцы услышали шум мотора в небе. Минобороны и местные власти не комментировали информацию.

SHOT уточняет, что было зафиксировано от 15 до 20 громких хлопков над городом, они начались примерно в 02:15 ночи, по предварительным данным, сработала система ПВО. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал SHOT известил, что этой же ночью, 9 марта, очевидцы зафиксировали над Курском четыре взрыва. Минобороны России информацию не комментировало. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), отмечает канал, данных о разрушениях нет. Местные власти призвали жителей укрыться в помещениях и уйти с улиц, подчеркнули авторы публикации.

Утром 6 марта силы противовоздушной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежской областью, последствий на земле не зафиксировано, рассказал губернатор региона Александр Гусев. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ, уточнив, что дрон самолетного типа принадлежал ВСУ.

Позднее Telegram-канала Baza написал, что целью украинского беспилотника, сбитого в Воронежской области, был военный аэродром Балтимор. Как констатировал канал, дрон был сбит силами ПВО в нескольких километрах от объекта.