SHOT: над Севастополем прозвучали мощные взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Севастополем раздались мощные взрывы. Канал предположил, что сработала система ПВО. Власти не комментировали информацию.

Как рассказали SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе города. По данным канала, звуки задавались и в акватории Севастополя.

Ранее российские средства ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Мэр города Сергей Собянин уточнил, что инцидент произошел в округе Домодедово. До этого Собянин проинформировал об уничтожении над Раменским дрона, летевшего на столицу. По его словам, упавшие на землю обломки никого не задели и разрушений не нанесли.

Позднее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ВСУ с целью отвлечения внимания могут производить удары по тыловым районам с расчетом нанести серьезный урон гражданской инфраструктуре России. По его словам, Москва должна работать над усилением ПВО в стране.

Также в Сети уже появилось видео атаки беспилотника на общежитие в Татарстане. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Гендир ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев констатировал, что дроны были оснащены оборудованием стран НАТО.