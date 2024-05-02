SHOT: над поселком Афипский в Краснодарском крае раздалась серия взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT написал, что над поселком Афипский в Краснодарском крае прозвучала серия взрывов. Канал уточнил, что очевидцы слышали звуки моторов в небе. Местные власти и Минобороны РФ информацию не комментировали.

SHOT передавал, что первый взрыв прогремел над городом в 03:10 мск. По данным канала, после этого звук мотора в небе остался и раздалось еще два громких звука. Как заключил SHOT, информации о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее беспилотный летательный аппарат упал в Липецке. Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что никто не пострадал, на место происшествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Позднее Минобороны подтвердило, что российские силы противовоздушной обороны в регионе обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа в Краснинском районе.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что ВСУ несколькими беспилотниками атаковали село Муром в Шебекинском районе. В одном из частных домовладений после удара начался пожар. Второе взрывчатое устройство с дрона не сдетонировало.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа. Глава региона известил, что один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.