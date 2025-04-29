SHOT: над Дзержинском раздались взрывы

Фото: Социальные сети

Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью над Дзержинском в Нижегородской области раздались несколько взрывов. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Как пишет SHOT, по предварительным данным, в небе над городом были уничтожены воздушные цели, работала ПВО. Местные жители рассказали SHOT, что очнулись от громких звуков и сработавших сигнализаций автомобилей.

Ранее ВСУ атаковали Брянскую область дронами. Губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале уточнил, что 11 домов мирных жителей сгорели дотла, еще 12 — повреждены. В частности, отметил Богомаз, в селе Зерново были повреждены восемь автомобилей, два дома, административное здание и вышка сотовой связи, в Суземке — четыре машины. В населенном пункте Старые Юрковичи оказались под огнем трактор и авто, в Уборках — две постройки. В Новых Юрковичах сгорели два дома, еще три удалось потушить.

Также стало известно, что над регионами РФ за 2,5 часа был уничтожен 51 украинский дрон. Пресс-служба Минобороны уточнила, что 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще пять — над Орловской. Два — над территорией Республики Крым, три — над акваторией Черного моря, один — над территорией Белгородской области.