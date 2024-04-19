SHOT: над Белгородом раздалось около 15 взрывов

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Белгородом и областью прогремела серия взрывов. По данным канала, сработала система ПВО. Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших нет, власти не комментировали ситуацию.

SHOT уточнил, что над городом воет сирена воздушной тревоги, было слышно около 10–15 взрывов. По информации канала, также взрывы прогремели над городом Шебекино.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев информировал, что в Воронеже прогремел взрыв. По его данным, над одним из районов в небо поднялся густой столб дыма, начался сильный пожар, но какой объект загорелся — не уточнялось. Власти и Минобороны РФ не комментировали эту информацию. Telegram-канал BRIEF предположил, что причиной взрыва стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины.

До этого в пресс-службе администрации Запорожской области известили, что над Бердянском были сбиты две дальнобойные ракеты. Указывалось, что системы противовоздушной обороны поразили два снаряда Storm Shadow Вооруженных сил Украины. Взрывы в городе прозвучали 17 апреля, около 11:30. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Кроме того, средства ПВО поразили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США.