SHOT: над Белгородом прогремела серия взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов прогремела над Белгородом. Канал отмечает, что это уже четвертая атака ВСУ на город за сегодняшний день, работает ПВО. Министерство обороны и власти пока не комментировали эту информацию.

По словам корреспондента SHOT, были слышны минимум 8 громких взрывов. Telegram-канал уточнил, что в городе звучит сирена воздушной тревоги, людей просят спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон.

В результате предыдущей атаки Вооруженных сил Украины на Белгород один человек погиб и 11 граждан пострадали. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, зафиксированы разрушения в 53 частных домовладениях.

До этого было известно о пяти пострадавших. Губернатор рассказал, что четыре человека пострадали в районе авторынка. Двое из них получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Двое других от госпитализации отказались. Пятая потерпевшая обратилась в травмпункт. В момент атаки ВСУ женщина ехала в автобусе, на крышу упал осколок, который задел ее руку по касательной.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ открыли огонь по городу Васильевка Запорожской области. По его словам, в результате атаки погибла одна женщина и еще шесть человек получили ранения.