SHOT: на складе Ozon в Петербурге нашли коробки с наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в одном из петербургских сортировочных центров Ozon нашли наркотики. По его информации, сотрудники силовых ведомств пришли на склад в Колпинском районе с проверкой, по результатам которой изъяли две коробки с десятками пакетиков, наполненных веществом бежевого цвета.

Канал уточнил, что находку направили на экспертизу, в ходе которой было установлено, что в пакетиках находится амфетамин. По данным SHOT, общий вес найденного запрещенного вещества составил 209 граммов. В публикации канала уточняется, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, кому принадлежат эти коробки, выясняют специалисты.

Ранее сообщалось, что правоохранители Хабаровского края накрыли нарколабораторию, которую двое братьев оборудовали в частном доме в районе села Черная Речка. Когда в здание нагрянули силовики, один из подозреваемых устроил пожар на втором этаже. Однако, как подчеркнула представитель МВД Ирина Волк, полностью уничтожить улики он не смог. При обысках нашли большую партию запрещенных веществ, масса которой превысила 10 кг.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.