SHOT: на пути атаковавших «Крокус» террористов нашли гранатометные выстрелы

Фото: t.me/sledcom_press

На маршруте напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» террористов нашли взрыватель и шесть гранатометных выстрелов, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, боеприпасы скинули всего в четырех метрах от трассы.

Как сообщил SHOT, в Жиздринском районе Калужской области, недалеко от деревни Нелбочь на 338-м км трассы М-3 «Украина» нашли взрыватель М-6, один ВОГ 25Г и пять ВОГ-17. По данным канала, именно в этом месте проезжали после нападения на «Крокус» четверо террористов. Находки сделаны примерно в 145 километрах от границы с Украиной. Обвиняемых в теракте задержали через 40 километров.

Вечером 22 марта вооруженные автоматическим оружием террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» открыли стрельбу по людям, после они подожгли здание и скрылись. Вскоре подозреваемых задержали. По данным ФСБ, террористы направлялись к границе с Украиной.

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Были арестованы до 22 мая 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсутдин Фариддуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. У некоторых из них есть семьи и дети.