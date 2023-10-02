SHOT: на подлете к Крыму сбили ударный дрон ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщает о сбитом украинском беспилотнике в Крыму. По его сведениям, дрон был начинен взрывчаткой, два его заряда сдетонировали при падении. Никто не пострадал, объекты инфраструктуры в регионе остались неповрежденными. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал сообщает, что беспилотник был сбит вечером 1 октября, его обнаружили пограничники на подлете к полуострову. Дрон был нейтрализован с помощью крупнокалиберного пулемета на БТР-80, уточнил SHOT.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки на Белгородскую область с помощью дрона. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Козинка в Грайворонском районе области. По его словам, пострадавших нет. При этом один из снарядов повредил крышу частного дома.

До этого Гладков сообщил об атаке ВСУ в районе центрального рынка в Шебекино. В результате обстрела пострадали три человека. Двое из них были доставлены в больницу. Повреждения получили фасады торговых павильонов, муниципальные гаражи и три автомобиля.