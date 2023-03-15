SHOT: на нефтяной станции под Брянском нашли взрывчатку SHOT: на нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области найдено взрывчатое устройство

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает со ссылкой на источник, что на нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Брянской области было найдено самодельное взрывчатое устройство. По информации канала, после обнаружения бомбы на место ЧП были вызваны саперы, которые разминировали ее. В Минобороны РФ эту информацию пока не подтверждали.

По данным SHOT, взрывчатка была найдена вечером 14 марта начальником караула «Дружбы». Канал отмечает, что устройство было начинено пластидом и металлическими шариками. По информации SHOT, никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что дрон, прилетевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Белгородской области. БПЛА врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн, в результате чего в нем образовалась дыра площадью один квадратный метр. При этом никто не пострадал.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что начиненные взрывчаткой беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе Краснодарского края. По данным канала, произошел пожар, после взрыва остались две воронки глубиной полтора метра.