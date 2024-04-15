SHOT: пьяный мужчина расстрелял машину с ребенком в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ингушетии местный житель в состоянии алкогольного опьянения расстрелял автомобиль, в котором находился 13-летний школьник. По данным канала, мальчик скончался от огнестрельного ранения.

Как стало известно SHOT, инцидент произошел в субботу, 13 апреля, в селе Инарки, когда двое мужчин выпивали на участке. Канал уточняет, что в какой-то момент 40-летний хозяин домовладения на фоне конфликта взял ружье «Сайга-12» и обстрелял Volkswagen Polo, на котором приехал его знакомый.

По информации канала, оказалось, что в этот момент в машине находился 13-летний племянник гостя, который играл в телефон на заднем сиденье. Как утверждает SHOT, его срочно повезли в больницу с огнестрельным ранением картечью в области живота, однако спасти его не удалось.

Канал сообщил, что стрелок позже сам пришел в полицию и сознался в содеянном, он также сдал свой карабин. По данным SHOT, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, мужчина задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в подмосковной Черноголовке мужчина расстрелял полицейских. Сотрудники в штатском и без табельного оружия отслеживали предполагаемого наркодилера. Старший прапорщик Сергей Е. от полученных ранений скончался на месте, а лейтенанта Григория С. увезли в больницу с ранением головы. По информации Telegram-канала Mash, подозреваемым является 34-летний москвич.