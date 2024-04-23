SHOT: мужчина кинул коктейль Молотова в здание ставропольского военкомата

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Telegram-канал SHOT сообщил, что 22 апреля около шести часов вечера неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова в здание военкомата в Ставрополе. По информации канала, организация находится на улице Дзержинского. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

В публикации сообщается, что мужчина подъехал к военкомату, после чего подошел ко входу и бросил бутылку с зажигательной смесью. По информации SHOT, пожар был быстро потушен, здание не получило повреждений.

Канал уточнил, что в настоящий момент поджигателя ищут. В публикации сообщается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой видно, как жительница Кирова поджигает здание правительства. По данным канала, пойти на преступление женщину заставили мошенники, пообещав вернуть ей похищенные 4 млн рублей.

Как стало известно каналу, вечером 19 марта 23-летняя Ирина подошла к зданию, разбила стекло молотком и закинула внутрь «коктейль Молотова», а также упаковку петард. Это у нее получилось со второй попытки, после чего девушка сняла пожар на видео и попыталась сбежать.