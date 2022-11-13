Mash: мотоциклист сорвался со скалы в Абрау-Дюрсо и разбился насмерть

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В Абрау-Дюрсо мотоциклист не справился с управлением и сорвался со скалы, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Мужчина разбился насмерть. По данным канала, у него остались жена и двое детей.

Мотоциклист, как пишет Kub Mash, вместе с друзьями проезжал базу отдыха «Лиманчик». Как видно на опубликованных кадрах, в какой-то момент мужчина остановился, посмотрел вниз, оступился и упал со скалы. Как передает RT, мужчина жил в Новороссийске.

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