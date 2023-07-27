SHOT: молодой человек проглотил зубную щетку, дверную ручку и дужки очков

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Житель Подмосковья проглотил зубную щетку, дверную ручку и две дужки очков, сообщает Telegram-канал SHOT. 22-летнего пациента спасли врачи Коломенской больницы. Объяснить, зачем он это съел, молодой человек не смог.

Канал пишет, что щетку и дверную ручку извлекли из желудка без разрезов, однако чтобы достать дужки, пришлось проводить операцию. Как только молодой человек восстановится после медицинских вмешательств, его направят на обследование в психиатрическую больницу.

Ранее телеведущая Елена Малышева рассказала, как спасти жизнь ребенку, который проглотил батарейку. По ее словам, необходимо как можно быстрее привезти ребенка в больницу и остаться там примерно на 18 часов, так как химические вещества в аккумуляторе могут разъесть кишечник.

До этого врач-педиатр Марк Пружинин рассказал, что ребенок может случайно засунуть в нос или в ухо маленький предмет или попытаться попробовать его проглотить, поэтому за детьми необходим постоянный контроль, а все потенциально опасные предметы должны располагаться вне досягаемости детей.