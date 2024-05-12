Стало известно о пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде SHOT: минимум три человека пострадали при обрушении многоэтажки в Белгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обрушения многоэтажного дома в Белгороде. По информации канала, перед обрушением было несколько прилетов. В публикации уточняется, что в настоящий момент в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена воздушной опасности. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде в жилом многоквартирном доме разом обрушились 10 этажей. Инцидент произошел на улице Щорса. Местные власти пока не комментировали ситуацию. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что обрушившаяся часть дома завалила проезжую часть и тротуары.

До этого сообщалось, что в городе Печоре Республики Коми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным регионального управления МЧС, происшествие случилось на Печорском проспекте. Telegram-канал Mash сообщил, что обрушение произошло с первого по пятый этаж. По его данным, в прошлом году в доме проводилась прокурорская проверка, по итогам которой было возбуждено два уголовных дела — за халатность и приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.