SHOT: мать живодерки из Химок стала выгораживать дочь SHOT: мать химкинской живодерки заявила, что ее дочь не избивала собаку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать предполагаемой живодерки из подмосковного города Химки исключает, что ее дочь могла избить собаку, которая, как сказала женщина, им даже не принадлежит. Тем менее в ходе записанного на камеру интервью с женщиной на заднем фоне промелькнула собака той же породы и аналогичных размеров, что была запечатлена на видео с избиением, пишет Telegram-канал SHOT. Женщине показали видео, после чего она поспешила к себе домой и заперлась в квартире.

По информации издания, полиция осуществляет подомовый обход, опрашивая жильцов по этому инциденту. Одна из жительниц рассказала, что ее сын пожаловался на то, что собака постоянно мочится в подъезде, в связи с чем он попросил хозяев убирать за четвероногим.

После этого в том же чате появился видеоролик с тем самым избиением.

Волонтеры-зоозащитники, как указывает канал, намерены забрать питомца из семьи.

Ранее сообщалось, что житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию. Дебоширу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Во время ссоры с супругой во дворе мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ударил собаку головой о забор. Затем он вошел в дом, где находилась его дочь, схватил котенка и ударил его о стол. От полученных травм оба питомца скончались. Злоумышленник выбросил котенка в уличный туалет, а тело собаки успела забрать полиция, чтобы провести экспертизу.