SHOT: мать из Псковской области могла заморить голодом троих детей

Фото: vk.com/pskov.sledcom

Жительница Псковской области могла заморить голодом троих детей, передает Telegram-канал SHOT. Сейчас, как уточняют авторы канала, это основная версия следствия. По данным SHOT, женщина также избивала детей.

SHOT отмечает, что в съемной квартире, где мать жила со своим парнем и детьми, постоянно были пьянки. По словам соседей, там собирались местные наркоманы. Мать била детей на их глазах и не давала им есть. Ранее женщина также стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий обязанности. Все ее дети были от разных мужчин. В 2020 году сотрудники ПДН перестали контролировать мать в связи с ее «исправлением».

Ранее уже сообщалось, что в Псковской области задержали 34-летнюю местную жительницу Дарью Суханову по подозрению в убийстве троих своих детей. Тела двоих несовершеннолетних нашли в ее квартире в городе Великие Луки, третьего — в частном доме на территории Куньинского района.

По данным SHOT, о преступлении правоохранителям заявила бабушка детей. Она обнаружила трупы, когда приехала навестить внуков в Великие Луки. Тела двух детей лежали на двухъярусной кровати, укрытые одеялом. Одному из них было четыре года, другому — год. Тогда женщина стала искать других детей. 8-летнюю девочку она обнаружила в деревенском доме. Тело также было накрыто одеялом. Мать призналась, что все они умерли еще в августе, во сне.