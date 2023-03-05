SHOT: контрактник перевел мошенникам 3 млн рублей, чтобы они не ушли ВСУ

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT: сообщил, что в Подмосковье военнослужащий-контрактник поддался на уговоры мошенников и перевел им 3 млн рублей из опасений, что эти средства могут пойти на финансирование ВСУ. По информации канала, полиция возбудила уголовное дело. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, мошенники неоднократно звонили военнослужащему, представляясь сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями, Центробанка и спецслужб — злоумышленники пытались убедить мужчину, что некие мошенники пытаются оформить на его имя кредит в размере 1,5 млн рублей.

SHOT отмечает, что военнослужащий сначала не верил звонившим, однако злоумышленникам удалось сломить его сопротивление угрозами, что оформленные на его имя деньги пойдут на финансирование украинской армии, а сам он из-за этого может попасть под следствие.

Канал сообщает, что в итоге контрактник, по совету мошенников, взял в банке кредит на сумму в 3 млн рублей и перевел эти деньги на карту «надежному человеку», некоторое время спустя он понял, что его все-таки обманули и обратился в полицию.

Ранее стало известно, что аналогичным образом был обманут сотрудник МЧС из Москвы. Он взял несколько кредитов на общую сумму почти в 1,5 млн рублей и перевел деньги мошенникам, которые запугали его угрозами завести уголовное дело из-за якобы оказания финансовой помощи украинской армии.