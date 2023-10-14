SHOT: кандидат в депутаты из Ивановской области совращал несовершеннолетних

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что кандидат в депутаты из Ивановской области Кирилл Жильцов совращал несовершеннолетних девочек в социальных сетях. По информации канала, политик зарегистрировался под фейковым именем, после чего начал писать подросткам с требованием прислать ему фотографии половых органов.

Как утверждает SHOT, Жильцов писал трем несовершеннолетним в период с декабря 2020 года по март 2021 года, жертвами стали две 16-летние и одна 17-летняя девочка. Сам депутат, по данным канала, утверждает, что не призывал подростков к сексуальной близости, а лишь просил у них интимные фотографии. Сейчас в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних», пишет SHOT.

Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщил, что младший сержант краснодарской полиции создал женский профиль в социальной сети, после чего познакомился с 13-летним школьником. Он «развел» ребенка на интимные фотографии, которые позднее выложил в Сеть. За свой поступок сержант лишился работы. Кроме того, в отношении него завели уголовное дело. В настоящий момент продолжаются разбирательства.

До этого в Кировске Ленинградской области был задержан 54-летний преподаватель игры на гитаре, подозреваемый в совращении несовершеннолетней ученицы. По данным следствия, мужчина совершал действия сексуального характера в отношении девочки на протяжении пяти лет.